Завершились испытания вертолета «Ансат», способного аварийно приводняться

Испытания вертолета «Ансат», оборудованного системой аварийного приводнения, завершил холдинг «Вертолеты России». Об этом сообщила пресс-служба холдинга.

«Специалисты Казанского вертолетного завода холдинга "Вертолеты России" завершили испытания "Ансата" с системой аварийного приводнения», - говорится в сообщении.

В «Вертолетах России» отметили, что система предназначена для спасения жизней пассажиров и экипажа. В настоящее время она проходит этап сертификации.

Аварийная система включает в себя надувные камеры, два спасательных плота и комплект жизнеобеспечения с радиомаяком. При аварийном приводнении вертолета система обеспечит ему плавучесть в течение 30 минут. Как подчеркнули в холдинге «Вертолеты России», этого времени достаточного для развертывания спасательных средств и безопасного покидания вертолета.

Ранее стало известно об успешном завершении испытаний вертолета «Ансат» в условиях высокогорья.

«Ансат» - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет. Серийное производство машины развернуто на Казанском вертолетном заводе. Воздушное судно предназначено для гражданского, специализированного и военного применения. «Ансат» способен перевозить пассажиров и грузы, а также патрулировать и осуществлять спасательные операции.