Новейший двигатель для вертолета Ми-171 представлен на выставке в Китае

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) представила новейший двигатель ВК-2500ПС-03 на выставке Airshow China 2018, которая проходит в эти дни в КНР. Об этом сообщает «Интерфакс-АВН» со ссылкой на пресс-службу корпорации.

Отмечается, что с 2017 года двигатели этого типа серийно производятся предприятием-разработчиком АО «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

«Наши надежные двигатели ВК-2500ПС-03 будут долго и успешно работать в Китае, на территории всей Юго-Восточной Азии, а также во всем мире», - заявил Александр Ватагин, исполнительный директор предприятия.

По завершении выставки вертолет Ми-171, оснащенный данными двигателями, совершит демонстрационный тур по странам Юго-Восточной Азии. Его маршрут длиной почти пять тысяч километров будет пролегать через столицы Вьетнама, Камбоджи, Таиланда и Малайзии.

Ранее «Вертолеты России» завершили испытания вертолета Ми-171 с новым двигателем.