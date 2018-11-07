Названы сроки начала поставок С-400 в Индию
Ранее контакт на поставку «Триумфов» был подписан во время визита туда президента РФ Владимира Путина.
Поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Индию планируется начать осенью 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.
По его словам, сегодня мощности концерна «Алмаз-Антей» позволяют выполнить заказ в установленные сроки.
Ранее Индия заключила контракт на поставку российских комплексов С-400 «Триумф». Отмечается, что расчет по нему будет вестись в рублях.
С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.