Названы сроки начала поставок С-400 в Индию

Поставки зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» в Индию планируется начать осенью 2020 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

По его словам, сегодня мощности концерна «Алмаз-Антей» позволяют выполнить заказ в установленные сроки.

Ранее Индия заключила контракт на поставку российских комплексов С-400 «Триумф». Отмечается, что расчет по нему будет вестись в рублях.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.