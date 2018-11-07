Россия рассматривает возможность открытия в Китае центра по обслуживанию С-300 и С-400

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России считает целесообразным создание в Китае центра по обслуживанию зенитных ракетных систем С-300 и С-400. Об этом сообщил директор службы Дмитрий Шугаев.

«С учетом того, что Китай продолжает эксплуатацию систем ПВО С-300 и с учетом поставляемых новейших систем С-400 создание центра послепродажного обслуживания систем ПВО большой дальности было бы логично и экономически целесообразно», - сказал он.

Кроме того, по словам чиновника, в различной стадии проработки находятся проекты комплексного сервисного обслуживания по вертолетной тематике и в области авиационного двигателестроения.

Новейшая зенитная ракетная система большой дальности С-400 «Триумф» предназначена для уничтожения авиации, баллистических крылатых ракет, в том числе среднего радиуса действия. Также она может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров, она может уничтожать цели на высоте до 30 километров.

О заключении контракта на поставку систем С-400 в КНР было объявлено в апреле 2015 года.