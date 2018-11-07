Россия представит ЗРС С-400 и морской «Панцирь» на выставке в Индонезии

На Международной выставке Indo Defense 2018, которая пройдет с 7 по 10 ноября в столице Индонезии Джакарте, будут представлены образцы российского вооружения для всех видов войск. Об этом сообщили в пресс-службе «Рособоронэкспорта».

«Мы показываем ряд новых и уже довольно популярных в мире позиций каталога компании для всех видов вооруженных сил: бронетранспортер БТ-3Ф, самолет-заправщик Ил-78МК-90А, корабельный комплекс ПВО "Панцирь-МЕ", корабли "Каракурт-Э", "Сарсар" и другую продукцию военного назначения», - говорится в сообщении.

В российской компании также сообщили, что от РФ в выставке также принимают семь предприятий оборонно-промышленного комплекса страны, в том числе ПАО «ОАК», АО «НПК "Техмаш"», АО «Институт прикладной физики» и АО «НПО "Высокоточные комплексы"».

Кроме того, российская сторона ожидает, что участники форума проявят интерес к многоцелевому сверхманевренному истребителю Су-35, учебно-боевому самолету Як-130, многофункциональному фронтовому истребителю МиГ-29М/М2, самолету-амфибии Бе-200 и различные комплексы с беспилотниками, среди которых будет и новинка - «Орион-Э». Также ожидается интерес к российским вертолетам Ми-35М, Ка-52, танкам Т-90МС, а также боевым машинам пехоты БМП-3М и БМП-3Ф.