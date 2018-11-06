В Ростехе рассказали о ходе переговоров с Индией по продаже фрегатов «Буревестник»

Переговоры с Индией о продаже четырех российских фрегатов проекта 11356 «Буревестник» вышли на финальную стадию. Об этом сообщил директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктор Кладов.

«Продолжаются переговоры, они в финальной, продвинутой стадии», - заявил Кладов.

По его словам, проект контракта предполагает строительство двух кораблей в России, а еще двух на индийских судоверфях.

Российские фрегаты проекта 11356 могут бороться как с кораблями противника, так и с воздушными целями, боеспособны самостоятельно и в составе группы. Эти корабли вооружены ударными ракетными комплексами, в том числе «Калибрами», торпедными комплексами и артиллерийской установкой А-190. Кроме того, на фрегате предусмотрено место для базирования вертолетов Ка-27.