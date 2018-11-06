Холдинг космического двигателестроения будет создан в России
Главная цель создания организации - снижение издержек при разработке новых ракетных двигателей.
Фото: Сергей Мамонтов, РИА Новости
Холдинг космического двигателестроения будет создан в России в 2019 году, сообщил в ходе авиасалона Airshow China - 2018 генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов.
По словам Арбузова, НПО «Энергомаш» станет интергирующей компанией данного объединения, которому уже переданы акции разных двигателестроительных компаний.
Арбузов отметил, что к середине 2019 года процесс создания холдинга должен быть завершен.
Объединение разработчиков будет способствовать обмену уникальными компетенциями, которые были наработаны российскими предприятиями и институтами.