«Калашников» выполнил крупнейший заказ на поставку пистолетов Ярыгина

Концерн «Калашников» досрочно выполнил крупнейший заказ на поставку 23 тысяч пистолетов Ярыгина в войска. Об этом сообщается на сайте kalashnikov.media.

«На сегодняшний день мы изготовили почти в два раза больше пистолетов Ярыгина, чем за весь прошлый год», - отметил управляющий директор Ижевского механического завода Александр Гвоздик.

Пистолет Ярыгина хорошо сбалансирован. Обладает хорошим пробивным и останавливающим действием.

Способен поражать цели, защищенные индивидуальными средствами бронезащиты, на дистанции до 25 метров.

Общая длина пистолета - 198 миллиметров, масса - 0,98 килограмма, емкость магазина - 18 патронов.