Уникальная съемка полета новейших Су-57: кадры с рампы Ан-12

Новый выпуск программы «Военная приемка» посвящен истребителю пятого поколения Су-57. Съемочная группа «Звезды» получила уникальную возможность провести съемки полета новейшего истребителя с рампы Ан-12, а кроме того, взять первое интервью у главного конструктора самолета.

Самолетами управляли летчик-испытатель Сергей Богдан и начальник Государственного летно-испытательного центра Министерства обороны имени В. П. Чкалова генерал-майор Радик Бариев. Оба пилота удостоены звания Героя России.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с истребителями противника, уничтожать воздушные цели и наносить удары по наземным.

В августе 2017 года в эксклюзивном интервью «Звезде» главком ВКС Виктор Бондарев впервые официально сообщил серийное название истребителя пятого поколения Т-50. Самолет получил обозначение Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

Первый полет истребителя с двигателем второго этапа под управлением летчика-испытателя Героя России Сергея Богдана состоялся в декабре 2017 года.

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