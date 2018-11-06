Сокрушительный «Ураган»: главные преимущества нового ракетного корабля для ВМФ России

Известно, какой резонанс в октябре 2015 года вызвало успешное нанесение ударов по террористам в Сирии ракетами корабельного базирования комплекса «Калибр-НК». Тогда отлично сработали экипажи трех малых ракетных кораблей (МРК) проекта 21631 «Буян-М» Каспийской флотилии. Не случайно еще до этого события командование ВМФ России решило развивать данный класс кораблей ближней морской зоны. «Армейский стандарт» узнал о перспективах российского «малого ракетного флота». Читать далее...