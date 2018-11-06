Объем экспортных поставок российского оружия превысил 10 млрд долларов
Общая сумма контрактов в 2018 году будет не ниже прошлогодней, то есть не менее 13,4 миллиарда долларов.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Доход России от экспортных поставок вооружений в 2018 году составил порядка 13 миллиардов долларов, сообщил на авиакосмическом салоне Airshow China руководитель делегации Ростеха Виктор Кладов.
Ранее сообщалось, что Россия поставит Китаю комплексы С-400, истребители Су-35. Кроме того, в данный момент реализуется контракт на создание производства на территории Индии вертолетов Ка-226.
Также в этом году был подписан контракт с Мьянмой на поставку истребителей Су-30, а также танков Т-90 во Вьетнам.