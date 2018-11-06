В Роскосмосе оценят возможность лунных запусков «Союзов» с космодрома Восточный

Эффективность запусков на лунную орбиту космических кораблей «Союз» с помощью ракет-носителей «Ангара» рассмотрят в Роскосмосе. Об этом сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«Надо будет технически проработать, посмотреть, сколько это будет стоить, потому что там другая радиационная обстановка. Надо укреплять радиационно стойкую "броню"», - заявил Рогозин.

Он уточнил, что ракета среднего класса «Союз-5», которая сейчас разрабатывается в России, в том числе для запусков пилотируемых кораблей, сможет выводить их только на околоземную орбиту.

«Если "Союз" (космический корабль - прим. ред.) посадить на "Ангару", которая с 2023 года начнет летать с Восточного, то энергетики нам хватит, чтобы даже на "Союзе" летать по лунной орбите», - отметил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что Россия построит на поверхности Луны постоянную научную базу.