«Ураган» прибыл в Санкт-Петербург после испытаний в северных широтах

Новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Ураган» завершил этап государственных испытаний в северных широтах и прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ходе госиспытаний на полигонах Белого моря МРК успешно произвел ракетные пуски «Калибрами» по морской и береговой мишеням.

Также отмечается, что после завершения последнего этапа программы государственных испытаний в Балтийском море, малый ракетный корабль «Ураган» будет передан в состав Военно-Морского Флота до конца 2018 года.

Ранее, в Санкт-Петербурге, на судостроительном предприятии «Пелла» состоялась торжественная церемония спуска на воду, построенного для Военно-Морского Флота России третьего серийного малого ракетного корабля нового поколения проекта 22800 «Буря». Всего же планируется построить 18 кораблей этого проекта для Военно-Морского Флота.