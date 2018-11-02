Незримое пламя: СВЧ-пушки в будущем смогут заменить ракетное и огнестрельное оружие

В России в лабораторных условиях и на полигонах уже проводятся испытания электромагнитного оружия. Об этом сообщил ТАСС советник первого заместителя гендиректора концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев. По его словам, так называемые СВЧ-пушки «существуют и очень эффективно развиваются». В частности, ими планируется вооружать российские беспилотные самолеты шестого поколения. Читать далее...