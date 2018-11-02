В Минобороны РФ обсудили создание тяжелой ракеты-носителя «Ангара»

Выполнение гособоронзаказа по созданию тяжелой ракеты-носителя «Ангара» обсудили в Минобороны России. Об этом сообщили глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«Рассмотрим ход выполнения государственного оборонного заказа по созданию космического ракетного комплекса тяжелого класса "Ангара"», - заявил Шойгу на селекторном совещании.

По словам министра обороны России, от успешной реализации данного проекта напрямую зависит своевременное наращивание орбитальной группировки космических аппаратов военного и двойного назначения.

Шойгу подчеркнул, что выполнение этой задачи находится на постоянном контроле в оборонном ведомстве.