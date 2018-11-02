В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО

Ход испытаний новейшей корабельной системы ПВО «Полимент-Редут» обсудили в Минобороны России. Об этом сообщили глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

«В ходе государственных испытаний на Северном флоте проведено более десяти пусков ракет по различным типам целей. Сегодня обсудим их результаты и предложения по дальнейшему развитию системы», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.