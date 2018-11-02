В Минобороны РФ обсудили ход испытаний новой корабельной системы ПВО
Ее возможности позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения.
Фото: МО РФ
Ход испытаний новейшей корабельной системы ПВО «Полимент-Редут» обсудили в Минобороны России. Об этом сообщили глава оборонного ведомства генерал армии Сергей Шойгу.
«В ходе государственных испытаний на Северном флоте проведено более десяти пусков ракет по различным типам целей. Сегодня обсудим их результаты и предложения по дальнейшему развитию системы», - заявил Шойгу на селекторном совещании в Минобороны России.
По словам министра обороны, возможности системы «Полимент-Редут» позволяют поражать любые существующие и перспективные средства воздушного нападения.