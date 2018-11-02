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ПМ или ПЛ: кому уступит место легендарный «Макаров»

Евгений Балабас
10:01 02.11.2018
Перспективное и современное российское оружие, призвано стать таким же массовым, как знаменитый пистолет Макарова (ПМ).
ПМ или ПЛ: кому уступит место легендарный «Макаров»
Фото: kalashnikov.media, Jonathanmallard, Wikimedia

Пистолет Макарова давно, но безуспешно пытаются проводить на покой, заменив на более современную модель. «Армейский стандарт» выяснил перспективы нового оружия ближнего боя и основные конструкторские особенности.

Знаменитый ПМ — самый распространенный пистолет в нашей стране — стоит на вооружении уже почти шесть десятков лет. Срок очень внушительный. Во многом большой срок службы долгожителя обусловлен простотой и надежностью конструкции. Однако по современным меркам ПМ устарел.

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Попытки замены пистолета Макарова предпринимаются давно. В разное время в качестве замены рассматривались пистолеты ГШ-18 (Грязева — Шипунова), «Викинг» Ярыгина, «Гюрза» Сердюкова. Но к массовости распространения ПМ никто из них даже не приблизился. И вот еще одна попытка — пистолет Лебедева, массовый выпуск которого стартует с 2019 года. Собственно, в каких направлениях движется сегодня конструкторская мысль при разработке современных пистолетов?

Никаких радикальных новаций в принципах работы механики чаще всего не появляется. Предлагаются какие-то нетипичные конструкторские решения, вроде газоотводного принципа работы автоматики, как у Desert Eagle, или гидравлической системой отката ствола, как у Thunder.50 BMG под запредельно мощный патрон 12,7х99. Они встречаются редко и остаются нишевыми.

Конструкторы новых моделей берут из числа известных и отработанных принципов механики перезарядки приглянувшийся им вариант, а основное внимание направляют на улучшение эргономики, безотказности, безопасности и усовершенствование системы «оружие—патрон».

Пистолет Лебедева (ПЛ), как следует из его названия, — труд Дмитрия Лебедева, ведущего инженера-конструктора концерна «Калашников». Его называют учеником знаменитого спортсмена-стрелка, лидера сборной Советского Союза по стрельбе Ефима Хайдурова (1925–1912), который спроектировал линейку лучших спортивных пистолетов за всю историю СССР. Более полувека они приносили нам «золото» на всех чемпионатах мира и Олимпиадах.

В процессе разработки пистолет Лебедева несколько раз менял рабочий индекс, и сейчас он именуется ПЛ-15 (также есть ПЛ-15К — более компактный, укороченный вариант).

Внешне пистолет Лебедева выделяется характерным значительным углом наклона рукоятки и низким центром масс. Два этих фактора чрезвычайно существенно влияют на стабильность оружия при выстреле. Тем более что основной боеприпас для ПЛ — патрон 7Н21 калибра 9х19 — имеет энергетику около 600 джоулей. Это вдвое выше, чем у макаровского патрона.

Хват рукоятки — плод длительных экспериментов команды разработчиков. Пониженный центр тяжести эффективно компенсирует подбрасывание ствола при выстреле. Подбрасывание, разумеется, не исчезло полностью, но оно минимальное — и контролировать его достаточно легко. Лишняя же масса убрана за счет применения алюминиевой или полимерной (в дальнейшем) рамки.

Штатный магазин ПЛ вмещает 14 патронов, расположенных в два ряда. Принцип работы механики пистолета — автоматика с использованием энергии отдачи при коротком ходе ствола. Дань современным требованиям — полная симметрия. Пистолет Лебедева имеет кнопки управления предохранителем и сбросом магазина с обеих сторон, что делает его одинаково удобным для левшей и правшей.

Прицельные приспособления открытого типа — съемные. Их можно, к примеру, поменять на более высокие, необходимые при установке глушителя. В спортивной версии пистолета (будут и такие) усилие на спуске можно будет регулировать. В армейской версии изначально предусмотрена возможность монтажа коллиматорного прицела, а кронштейн Пикаттини позволяет крепить на пистолете фонарь или целеуказатель. Ствол легко меняется. К примеру, вместо штатного ствола, не выступающего за пределы затвора, можно поставить удлиненный, с резьбой на конце для установки прибора бесшумной стрельбы.

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К слову, в дальнейшем планируется разработка особого дозвукового патрона со стальным сердечником, наиболее эффективного в комплексе с ПЛ и глушителем. У пистолета Лебедева, в отличие от пистолета Макарова, нет наружного курка. На нем курок либо скрытого типа, либо отсутствует. При этом после досылания патрона в патронник пистолет ПЛ можно смело носить заряженным и всегда готовым к выстрелу. Пистолет не выстрелит самопроизвольно ни при каких обстоятельствах — даже при падении с экстремально большой высоты на твердую поверхность, например бетон.

Еще одна функция, резко повышающая безопасность использования пистолета — индикатор патрона в патроннике. Несложный механизм выдвигает из корпуса «шпенек»-указатель, когда патрон дослан. Важность этого простого решения трудно переоценить, ибо забытый в патроннике боеприпас является едва ли не самой распространенной причиной несчастных случаев с оружием.  

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