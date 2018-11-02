«Алмаз-Антей» досрочно поставил Минобороны последний в 2018 году полк С-400

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» поставил Министерству обороны заключительный в этом году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе концерна.

Церемония передачи полка С-400 прошла на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Таким образом, «Алмаз-Антей» выполнил досрочно обязательства в рамках гособоронзаказа в части поставок данных систем.

По требованиями заказчика, при передаче техника выводилась на полигон, где выполнялись облеты с сопровождением реальных воздушных целей. В концерне отметили, что приемо-сдаточные испытания прошли успешно.

Зенитная ракетная система С-400 «Триумф» предназначается для высокоэффективной защиты от авиаударов, крылатых, стратегических, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса действия.