Новые российские комплексы РЭБ «Самарканд» вызвали обеспокоенность в НАТО

Одно короткое сообщение в «бегущей строке» российских новостей произвело эффект разорвавшейся бомбы. Записные пропагандисты стран НАТО не скупятся на громкие заголовки. «Русские готовятся к бою у самых границ Европы!» - таков общий лейтмотив западной прессы. Что же так всполошило американцев и их союзников?

«Виновником» массовой истерии стала запись на нашем портале госзакупок о тендере на монтаж современных комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Самарканд». 16 установок будут размещены на территории 13 воинских частей, в том числе на таких стратегически важных территориях, как Калининградская область и Республика Беларусь. Читать далее...