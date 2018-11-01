Россия поставила оружие более чем 40 странам мира в 2018 году

Свыше 1100 контрактов на поставку российских вооружений и военной техники на общую сумму около 19 миллиардов долларов заключила компания «Рособоронэкспорт» с начала 2018 года. Как сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев, контракты были заключены более чем с 40 странами.

«Всего в 2018 году мы осуществили поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом подписали свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19 миллаирда долларов», - заявил Михеев.

Он уточнил, что данная сумма превышает аналогичный показатель прошлого года почти на четверть.

По словам Михеева, такая статистика свидетельствует, что качество и подтвержденные характеристики российского оружия являются определяющим фактором для зарубежных партнеров.

В частности, гендиректор «Рособоронэкспорта» отметил, что достичь таких показателей компании-спецэкспортеру удалось благодаря рекордной сделке с Индией на поставку зенитных ракетных комплексов С-400.