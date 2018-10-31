Стало известно, когда «Сармат» выйдет «в серию»

Серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет (МБР) «Сармат» ориентировочно начнется в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

В сообщении говорится, что к 2021 году завершатся летно-конструкторские испытания «Сармата» и он будет на вооружение. Тогда же должно начаться серийное производство носителей.

Также отмечается, что первый ракетный полк, оснащенный ракетами, заступит на боевое дежурство в составе командного пункта и двух шахтных пусковых установок.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию представил видео испытаний новейшей баллистической ракеты «Сармат». По словам президента, «Сармат» способен атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюс, преодолеть любую систему противоракетной обороны.