Перешли на рубли: Индия рассчитается за С-400 российской валютой

Контракт на поставку новейших российских комплексов С-400 «Триумф» в Индию был заключен в рублях. Об этом заявил российский вице-премьер Юрий Борисов.

Ранее Индия и Россия заключили контракт на поставку комплексов С-400.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, созданная для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Он способен уничтожать цели на высотах от 30 километров до пяти метров. Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.