Борисов заявил, что контракт с Турцией по С-400 предусматривает опцион после основной части поставки

Контракт на закупку Турцией российских комплексов С-400 предусматривает опцион после того, как будет выполнена основная часть поставки. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

«Много желающих на наши комплексы ПВО. Во-первых, опцион у Турции», - заявил вице-премьер.

Объемы опциона он не уточнил объемы опциона.

В декабре прошлого года Россией и Турцией было подписано кредитное соглашение по ЗРК С-400.

Анкара приобретет две батареи С-400, они будут обслуживаться турецким персоналом. Также стороны договорились о сотрудничестве в развитии производства С-400 в Турции. Соединенные Штаты и представители НАТО ха эту сделку многократно критиковали Анкару.

Глава турецкого Минобороны Хулуси Акар сообщил, что установка С-400 начнется в Турции в октябре следующего года.