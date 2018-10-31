Все флоты России получили самонаводящуюся торпеду «Физик-1»

Не менее 20 торпед «Физик-1» поступили на вооружение кораблей и подводных лодок Военно-морского флота России, сообщается на портале госзакупок. Торпеды получили военно-морские базы в Североморске в Мурманской области, Балтийске в Калининградской области, Фокино в Приморье и база ВМФ в Севастополе.

Универсальные глубоководные самонаводящиеся торпеды (УГСТ) «Физик-1» выпускаются на машиностроительном заводе «Дагдизель» в Каспийске. Длина торпеды составляет 7,2 метра, масса – 2200 килограмм.

УГСТ «Физик-1» способна поражать корабли и подводные лодки противника на дальности до 50 километров. Она предназначена для оснащения, прежде всего, подлодок проектов 955 («Борей») и 885 («Ясень»), а также их модификаций.

Новая торпеда, которая пошла в серийное производство, должна заменить устаревшую советскую торпеду УСЭТ-80 с максимальной дальностью стрельбы 18 километров.