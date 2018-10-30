Разработчики раскрыли уникальные особенности новейшей авиабомбы «Дрель»

Генеральный директор НПК «Техмаш» госкорпорациии «Ростех» Владимир Лепин в интервью ТРК «Звезда» рассказал о ключевых отличиях новейшей унифицированной планирующей бомбовой кассеты (ПБК-500У СПБЭ-К) от существующих аналогов. Авиабомба за свои боевые возможности и неуловимость уже получила название «Дрель».

«Действительно, эта авиационная бомба вызывает повышенный интерес ввиду того, что она имеет оригинальную конструкцию. Первая ее особенность состоит в том, что без захода в активную ПВО бомба может планировать. Она снабжена управляемыми элементами, которые на конечном маршруте своего движения корректируются для того, чтобы обеспечить поражение выбранных целей. И я должен сказать, что там есть еще одно очень интересное свойство, ведь боеприпас может и не попасть. И у нас есть такое понятие как кучность или точность попадания. Там предусмотрена система, которая обеспечивает - если не произошло подрыва по конкретной цели – самоликвидацию, и через определенное время боеприпас просто подрывается», - сказал Лепин.

Уникальная авиабомба была представлена предприятием в 2015 году и с 2016 с успехом проходит испытания на полигонах. А уже в будущем году руководство НПК предполагает принятие «Дрели» на вооружение в армию России.

Также генеральный директор основного разработчика боеприпасов в России в интервью рассказал о новых ракетах, артиллерийских снарядах и реактивных системах залпового огня.