Новейшее экспедиционное судно будет создано на базе БДК «Иван Грен»

Перспективное экспедиционное судно будет создано на базе большого десантного корабля «Иван Грен». Об этом сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

Кроме того, по его словам, строительство кораблей подобного типа продолжится.

«Мы рады, что получит продолжение серия больших десантных кораблей типа "Иван Грен" с соответствующими доработками», - сказал Рахманов.

БДК проекта 11711 относится к кораблям океанской зоны, создан для высадки десанта, перевозки военной техники и прочих грузов. Разработчик - Невское проектно-конструкторское бюро. Главный конструктор БДК проекта 11711 - Алексей Юхнин.

Ранее корреспондент «Звезды» побывал на борту нового большого десантного корабля ВМФ РФ.