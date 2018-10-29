В Центре имени М.В.Хруничева рассказали, когда смогут приступить к разработке эскиза ракеты «Ангара-А5В»

Центр имени М.В. Хруничева готов приступить к разработке эскизного проекта тяжелой ракеты «Ангара-А5В» с кислородно-водородным разгонным блоком в 2019 году сразу после заключения соответствующего контракта с госкорпорацией «Роскосмос». Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

«Мы готовы начать раньше. Контракт на эскизное проектирование ракеты-носителя тяжелого класса повышенной грузоподъемности "Ангара-А5В" может быть заключен уже в 2019 году. В настоящее время ведем переговорный процесс с госкорпорацией "Роскосмос"», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ракета может быть построена к 2026 году, а в середине 2027 года может быть произведен ее первый запуск.

Взлетная масса ракеты «Ангара-А5В» составляет около 815 тонн. Полезная нагрузка при выводе на орбиту 200 километров с космодрома Плесецк - около 37,5 тонны.

Первые запуски тяжелой и легкой ракет семейства «Ангара» прошли в 2014 году.