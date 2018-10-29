На Дальнем Востоке выбирают полигон для военного реалити-шоу «Отряд»

Офицеры Восточного военного округа начали выбирать полигон для проведения военного реалити-шоу «Отряд».

Ранее отбор кандидатов для участия в телепроекте уже стартовал. Для участия в нем будут отобраны 300 младших офицеров, то есть имеющих воинское звание от лейтенанта до капитана, в том числе 30 военнослужащих - женщин.

В следующем году с февраля по март специальная комиссия выберет из трехсот офицеров 120 лучших. А уже в самом телепроекте примут участие лишь 30 из них, показавших свои навыки по физической и огневой подготовке, другим общевоинским дисциплинам, среди которых огневая, военно-медицинская, физическая, инженерная подготовка, а также вождение боевых машин, РХБ защита и военная топография.

Напомним, телепроект «Отряд» будет представлять собой 20-недельное ежедневное соперничество опытных офицеров и нового поколения военнослужащих.

Каждый день на экранах страны будут представлены хорошо экипированные бойцы, взрывы, перестрелки, захватывающие автомобильные погони. Одновременно в кадре будут более 40 единиц современной военной техники, вертолетные погони, дистанционно управляемые автомобили, боевые корабли и танки.