Военно-техническое сотрудничество между РФ и Грецией: справка

«Звезда» публикует справку военно-технического сотрудничества России и Греческой Республики. Отмечается, что оно осуществляется с 1993 года.

В разное время Россия поставляла Греции зенитно-ракетные комплексы, десантные корабли на воздушной подушке, противотанковые ракетные комплексы, боевые машины пехоты, ручные противотанковые гранатометы, артиллерийские установки, военно-транспортные вертолеты Ми-26, а также стрелковое оружие для сил греческого спецназа.

Кроме того, Греция на сегодняшний день является единственной страной НАТО, в войсках которой используются российские зенитные ракетные средства ПВО. В настоящее время на вооружении греческой армии стоят американские ЗРК Patriot PAC-2, российские ЗРС С-300ПМУ1, а также комплексы ближнего действия советского производства - «Оса-АКМ» и «Тор-М1». Все средства интегрированы в национальную систему ПВО и являются составной частью ПВО НАТО.

Кроме того, греки используют в учениях противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Корнет».