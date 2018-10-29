Названы сроки поступления на вооружение «Авангарда»

Новейший ракетный комплекс «Авангард» может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года, но не позже 2019 года.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

Отмечается, что сроки принятия ракетного комплекса на вооружение зависят от сроков выпуска первой серии планирующих боевых блоков и успешности первых испытаний ракеты с боевым оснащением. В случае успешного контрольного пуска ракеты комплекс может быть принят на вооружение уже в конце 2018 года.

Источник отметил, что с принятием «Авангард» число ракетных дивизий в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) не увеличится: новейшие комплексы поступят на вооружение имеющихся ракетных соединений.

Ранее эксперт назвал главную отличительную особенность ракетного комплекса «Авангард».