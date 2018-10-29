Россия и Индия обсуждают условия поставки новейших российских фрегатов

Россия и Индия продолжают обсуждение условий контаркта на поставку фрегатов проекта 11356.

«Стороны продолжают работу над пакетом контрактных документов», - сказал представитель ФСВТС в комметарии агентству Интерфакс.

Ранее издание «Экономик таймс» сообщила, что Москва и Дели подписали контракт на сумму $950 млн на поставку Индии двух фрегатов проекта 11356.

Предполагается, что корабли будут оснащены крылатыми ракетами «БраМос» совместной разработки России и Индии.

Ранее сообщалось, что Индия купит у России четыре новейших фрегата.