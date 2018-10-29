В Минобороны поставят свыше 20 двигателей для модернизированных Ту-160
Ту-160 - самый большой самолет с изменяемой геометрией крыла, одна из наиболее мощных в мире боевых машин. Восстановлением производства НК-32 занимается дочернее предприятие ОДК - ОАО «Кузнецов» в Самаре.
Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Новыми модернизированными двигателями НК-32 второй серии оснастят дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 до конца 2018 года.
Министерство обороны Российской Федерации получит 22 турбореактивных двигателя, изготовленных на предприятии. Сейчас установочная партия проходит стендовые испытания, после завершения тестов изделия будут готовы к поставке заказчику.
Восстановлением производства НК-32, прекращенным после развала Советского Союза, занимается дочернее предприятие ОДК - ОАО «Кузнецов» в Самаре, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. Стоит на вооружении с 1987 года.