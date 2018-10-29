В Минобороны поставят свыше 20 двигателей для модернизированных Ту-160

Новыми модернизированными двигателями НК-32 второй серии оснастят дальние стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 до конца 2018 года.

Министерство обороны Российской Федерации получит 22 турбореактивных двигателя, изготовленных на предприятии. Сейчас установочная партия проходит стендовые испытания, после завершения тестов изделия будут готовы к поставке заказчику.

Восстановлением производства НК-32, прекращенным после развала Советского Союза, занимается дочернее предприятие ОДК - ОАО «Кузнецов» в Самаре, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1970-1980-х годах. Стоит на вооружении с 1987 года.