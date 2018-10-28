В Сети опубликовали концепт российского вертолета будущего
У боевой машины будут крылья и убираемое шасси. Вертолет сможет развивать скорость до 700 километров в час.
Фото: Анархист 86, forums.airbase.ru, charly015.blogspot.com, charly015.blogspot.com
В Сети появились эскизы концепта нового российского боевого вертолета. Разработкой занимается конструкторское бюро «Камов». На снимках, которые публикует журнал Defence Blog, видно, что вертолет выполнен с фирменной для камовских машин соосной схемой расположения несущих винтов.
У боевой машины будут крылья и убираемое шасси. Размещение экипажа - такое же, как и у вертолета Ка-52. Также есть вариант для перевозки пассажиров. Название модели пока не разглашается.
Ранее на форуме Airbase появилась информация о том, что в России создают новый боевой вертолет, способный развивать скорость до 700 километров в час. Новейшая российская разработка вызвала большой интерес не только в России, но и за рубежом.