«Самарканд» в Калининграде: Россия прикрыла регион новейшими комплексами РЭБ

Министерство обороны России разместило новейшие комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» на основных стратегически важных направлениях. Одним из таких стал Калининград.

На территории Российской Федерации развернуто в общей сложности 13 комплексов «Самарканд-У», «Самарканд СУ-ПРД-К2» и «Самарканд ПУ-ПРД-Д».

В данный момент они располагаются в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, в Краснодарском и Приморском краях, в Еврейской автономной области и Белоруссии. Об этом сообщает «Интерфакс».

Комплексы должны быть введены в строй до 10 ноября 2019 года. Их задача - постановка помех и срыв коммуникаций неприятеля. Дислоцированы «Самарканды» на объектах Военно-Морского Флота России.