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Корвет «Громкий» вышел в Японское море для проведения испытаний

Наталия Майорова
07:05 28.10.2018
Корвет был построен для Тихоокеанского флота. Ожидается, что в состав ТОФ он войдет уже до конца 2018 года.
Корвет «Громкий» вышел в Японское море для проведения испытаний
Фото: Минобороны РФ

Построенный для Тихоокеанского флота новейший корвет «Громкий» в воскресенье, 28 октября, вышел из Владивостока на ходовые испытания. С таким заявлением выступил официальный представитель ТОФ капитан второго ранга Николай Воскресенский.

Он подчеркнул, что «Громкий» в ближайшее время пополнит корабельный состав ТОФ в соответствии с утвержденным графиком.

Комплекс контрольных мероприятий состоит из проверки тактико-технических характеристик корабля на соответствие заявленным. Кроме того, будет испытана надежность и работоспособность «Громкого» в различных условиях систем и оборудование корвета в акватории Японского моря, уточняет ТАСС.

Ожидается, что корабль войдет в состав ТОФ до конца текущего года.

Во Владивосток корвет «Громкий» был доставлен для заключительного этапа испытания с Амурского судостроительного завода 31 августа. Корабль является вторым корветом проекта 20380 и был построен специально для ТОФ в рамках программы перевооружения.

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