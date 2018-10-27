Доля современных машин в ВВС РФ превысила 80%

Доля современных машин в авиапарке Военно-воздушных сил России превысила 80%. Об этом заявил командующий ВВС РФ, замглавкома ВКС РФ генерал-лейтенант Андрей Юдин.

Он отметил, что боевой состав армейской авиации увеличился на четверть за пять лет.

«Доля современных образцов авиатехники превысила 80%. Это самый продвинутый род авиации в плане оснащенности и состояния авиапарка», - приводит ТАСС слова Юдина.

В списке таких образцов боевые вертолеты Ка-52, Ми-35М и Ми-28Н, транспортные Ми-26 и многоцелевые вертолеты типа Ми-8.