Россия провела испытания системы вывода из строя спутников противника

В России провели испытания систем, способных выводить из строя спутники связи противника.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ОПК, речь идет о комплексе «Тирада-2С». По данным агентства, он уже проходил испытания ранее, госкомиссия дала свои рекомендации.

Управление комплексом производится за счет специалистов-операторов. По некоторым данным, опытно-конструкторская работа по комплексу «Тирада-2» началась еще в 2001 году.

Комплекс действует путем радиоэлектронного подавления спутников с земли.