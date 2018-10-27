Россия провела испытания системы вывода из строя спутников противника
Система рассчитана на подавление работы спутников связи противника.
Фото: Минобороны
В России провели испытания систем, способных выводить из строя спутники связи противника.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в ОПК, речь идет о комплексе «Тирада-2С». По данным агентства, он уже проходил испытания ранее, госкомиссия дала свои рекомендации.
Управление комплексом производится за счет специалистов-операторов. По некоторым данным, опытно-конструкторская работа по комплексу «Тирада-2» началась еще в 2001 году.
Комплекс действует путем радиоэлектронного подавления спутников с земли.