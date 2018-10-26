Мощнее «Бронебойщика»: в РФ создают ракету «Монолит», способную пробивать железобетон

АО «НПК «Техмаш» разрабатывает новую ракету «Монолит» калибра 130 миллиметров, которая является развитием НАР С-8ОФП «Бронебойщик». Об этом телеканалу «Звезда» рассказал генеральный директор концерна Владимир Лепин.

«Мы создаем новую ракету "Монолит" в калибре 130 миллиметров, и управляемую, и обычную», - сказал Лепин.

Он подчеркнул, что ракета является продолжением работ по НАР С-8ОФП «Бронебойщик», но будет иметь большие возможности.

«Это продолжение работ по "Бронебойщику", только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность. Она должна пойти на смену "тринадцатой" ракете» - рассказал Лепин.

С-13 - неуправляемая авиационная ракета, предназначенная для уничтожения самолетов в железобетонных укрытиях, техники и живой силы противника, находящихся в особо прочных укрытиях. В зависимости от модификации имеет дальность пуска от 1100 до 4000 метров. Способна пробивать до шести метров грунта и одного метра железобетона.

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