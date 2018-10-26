Первая партия новых «Ночных охотников» готовится к отправке в войска

Первая партия модернизированных ударных вертолетов Ми-28НМ готовится к передаче в войска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора холдинга «Вертолеты России» по продажам военной вертолетной техники Владислава Савельева.

«Готовим к передаче Минобороны РФ первую партию модернизированных боевых вертолетов Ми-28НМ», - сказал Савельев.

Он отметил, что в холдинге ведутся работы по расширению боевых возможностей вертолетов Ми-8АМТШ, а также подготовка к испытаниям Ми-26Т2В.

Кроме того, Савельев сообщил, что транспортно-десантный Ми-38Т совершит полет в ноябре текущего года.

Первое фото транспортного вертолета Ми-38Т появилось в Сети в августе прошлого года.