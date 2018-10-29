«Монолит», прожигающий бетон: какими будут новейшие ракеты российской армии

Владимир Лепин родился в 1959 году в Тамбове. Окончил Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище. С июля 2015 года по настоящее время - генеральный директор АО «НПО "Сплав"». С июня 2017 года - генеральный директор НПК «Техмаш» госкорпорациии «Ростех».

- Совсем недавно НПК «Техмаш» госкорпорациии «Ростех» представил на международной площадке боеприпасы нового поколения для реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г». В чем главное отличие этой системы, например, от того же «Града»?

Мы создали систему, оператор которой работает, не выходя из кабины, и выполняет поставленную боевую задачу. Кроме того, для этой системы мы разработали три новых боеприпаса, и в зависимости от боевой обстановки командиром принимается решение, какой из них нужно использовать для повышения боевой эффективности.

- Вы уже можете продавать «Торнадо-Г» за рубеж? Есть какие-то договоренности на поставку этого оружия?

На выставке «Армия-2018» интерес к этой системе был достаточно высоким. По этому можно судить, что она востребованна. Мы готовы осуществлять ее производство и поставку потенциальным покупателям.

- Что касается «Торнадо-С», как идет поставка данных систем в войска? Готова ли для нее сверхточная ракета со спутниковой навигацией?

Мы работаем над повышением точности и дальности РСЗО. И нам многое удалось. Надеюсь, что работы, которые мы ведем в этой сфере, сможем предложить государственному заказчику.

- Могут ли конкурировать с российскими РСЗО иностранные системы?

Сегодня на рынке хорошо представлены американские, турецкие, китайские компании. Сербия показывает большие успехи. Но Россия остается передовиком в этой сфере. Мы не только не отстаем, но и опережаем многие компании. В качестве примера можно привести то, что потенциальные разработчики РСЗО для повышения дальности идут по пути увеличения калибра. А российские РСЗО эту задачу решают за счет технических решений, повышая дальность в разы.

- Насколько востребованны российские РСЗО на международном рынке?

У России примерно 28% мирового рынка РСЗО различных калибров. В первую очередь это известные системы «Град» и «Ураган». В качестве справки скажу, что система «Град» стоит на вооружении 64 стран мира. За 2017-2018 год НПК «Техмаш» госкорпорациии «Ростех» подписал контрактов на поставку РСЗО на сумму порядка 300 миллионов долларов.

- Завершатся ли до конца этого года госиспытания ракеты «Бронебойщик»?

Мы уже завершили испытания, которые показали, что ракета отвечает тем требованиям, которые предъявлялись к ней Минобороны. Сейчас мы находимся на стадии подписания документов. Надеемся, что до конца года все процедуры будут закончены. Надеемся в начале следующего года поставить ракету на опытно-войсковую эксплуатацию. Ракета «Бронебойщик» имеет повышенную дальность, осколочное действие, а кроме того, может обеспечить запреградное действие за счет работы взрывателя. В предыдущих аналогах этого не было.

- Как продвигаются работы по системе дистанционного подрыва для 30-миллиметровых боеприпасов?

Они находятся на этапе государственных испытаний. В следующем году планируется начало опытно-войсковой эксплуатации для боевых машин поддержки танков БМПТ «Терминатор».

- Какие новые разработки планируется использовать для создания артиллерийских выстрелов будущего?

Мы идем по пути увеличения точности артиллерийских боеприпасов. Сегодня мы формируем тактико-техническое задание по корректируемому артиллерийскому снаряду в калибре 152 миллиметра, который на начальном этапе будет двигаться по баллистической траектории, а на подлете, имея собственную систему управения, будет корректироваться для точности наведения по танку или по той цели, которая будет определена командиром. Эти работы мы и ведем. Они непростые, учитывая наши особенности. Например, вращение снаряда достигает 30 тысяч оборотов в секунду, и эти перегрузки накладывают на системы определенные требования. Но мы знаем, как решать эти вопросы, технические решения приняты, и уже в следующем году выйдем на испытания.

- Ранее сообщалось, что Индия начинает лицензионный выпуск подкалиберных снарядов «Манго», разработанных вашим концерном. Как оцениваете вашу совместную работу?

Мы довольно далеко продвинулись в сотрудничестве с Индией. Индийская сторона в последние годы активно говорит о создании техники в Индии (make in India). НПК «Техмаш» госкорпорациии «Ростех» активно ведет работу в этом направлении.

- Как продвигаются работы по боеприпасам для вертолета Ка-52?

Что касается авиационной тематики, то здесь мы ведем достаточно большую работу по ракете «Бронебойщик». Кроме того, есть целая гамма новых разработок. Так, мы делаем новую ракету в калибре 130 миллиметров «Монолит», и управляемую, и обычную. Есть и другие направления. Что касается боеприпасов для пушек, то здесь идет работа по повышению точности и бронепробития.

- Что будет представлять собой ракета «Монолит»?

Это продолжение работ по «Бронебойщику», только в другом калибре. Понятно, что это другие дальности, другая эффективность. Она должна пойти на смену «тринадцатой» ракете. Наша главная задача состоит в том, чтобы изделие отвечало новым требованиям, но по стоимости было как его предшественник.

- Какие образцы гражданской продукции концерна сегодня пользуются популярностью на рынке?

Президент Владимир Путин поручил к 2030 году довести уровень гражданской продукции до 50%. Стратегия госкорпорации «Ростех», в которую мы входим, подразумевает достижение этой доли на пять лет быстрее - уже к 2025 году. И мы справляемся. Сейчас концерн занимает прочные позиции на рынке крупной бытовой техники, оборудования для ТЭК и медицины. Особо следует отметить результаты одного из предприятий холдинга - АО «ПОЗиС». На сегодняшний день соотношение выпуска военной и гражданской продукции здесь составляет примерно 53% к 47%, то есть можно говорить о досрочном выполнении поручения президента. Наша медицинская холодильная и дезинфицирующая техника экспортируется в Казахстан, Азербайджан, Киргизию, Армению, Литву, Белоруссию, Израиль, Абхазию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. В 2017-2018 годах начаты отгрузки в страны дальнего зарубежья: в Германию, Румынию, Индонезию, Индию. Востребована и сельскохозяйственная техника, разработанная на базе НИТИ имени П. И. Снегирева. В 2017 году запустили производство, а сегодня уже в 18 регионах России пользуются нашими плугами и культиваторами, а также начались первые поставки за рубеж. Выполненные из высококачественной стали, они примерно в два раза дешевле европейских аналогов. А буквально месяц назад нашу сельхозтехнику включили в федеральную программу субсидирования. За счет этого культиваторы и плуги обойдутся фермерам еще на 25-30% дешевле. На предприятиях холдинга реализуется несколько инвестиционных программ. По тем же, например, бытовым и медицинским холодильникам стоимость проекта составляет почти два миллиарда рублей и предусматривает наращивание производства в два раза. По расчетам, к 2025 году планируемая ежегодная выручка от продаж данной продукции может составить 17,5 миллиарда рублей.

- Какие итоги 2018 года сегодня можно подвести?

Срывов по гособоронзаказу у нас нет. Это была сложная задача, потому что у нас большая кооперация, но мы с ней справились. Мы ведем достаточно большую инвестиционную деятельность по расширению производственных мощностей, которую также можно назвать успешной. Что касается выпуска гражданской продукции, то задачи, которые мы ставили перед собой в начале года, выполнены.

- Какие у НПК «Техмаш» госкорпорациии «Ростех» планы на следующий год?