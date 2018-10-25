Разработку новых вспомогательных судов для ВМФ завершат к 2019 году

Проектирование судов вспомогательного флота для Военно-морского флота России начнется в 2019 году. Об этом журналистам сообщил глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахмангов.

По словам Рахманова, эти работы уже идут и должны быть завершены в начале следующего года.

«К строительству приступят, как только будет завершено проектирование», - подчеркнул глава ОСК.

Ранее о строительстве судов вспомогательного флота заявлял заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков. По его словам, речь идет о килекторных судах, больших танкерах и транспортах, а также многофункциональных судах тылового обеспечения.