Первый запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5В» запланирован на 2027 год - разработчик

В сообщении говорится, что в случае если госкорпорация «Роскосмос» согласится с предложениями Центра Хруничева, ракета может быть построена к 2026 году.

«А в середине 2027 года - выйти на первый запуск», - процитировали в пресс-службе генерального конструктора КБ «Салют» Сергея Кузнецова.

Взлетная масса ракеты «Ангара-А5В» составляет около 815 тонн. Полезная нагрузка при выводе на орбиту 200 километров с космодрома Плесецк - около 37,5 тонны.

Первые запуски тяжелой и легкой ракет семейства «Ангара» прошли в 2014 году.