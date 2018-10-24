Путин подписал указ о передаче ОАК в ведение Ростеха

Объединенная авиастроительная корпорация будет передана госкорпорации «Ростех». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс». Государство владеет 92,31% акций ОАК через Росимущество, еще 4,47% - в собственности у ВЭБ и 3,22% - у частных акционеров.

План по вхождению ОАК в состав ГК «Ростех» Минпромторг предложил еще в феврале 2018 года. Тогда правительство поддержало порядок действий, предложенный ведомством, сообщает «КоммерсантЪ».

Впервые о подготовке решения о переходе авиастроительной корпорации в Ростех ее руководитель Юрий Слюсарь сказал в конце мая. В свою очередь, Ростех вложил в капитал ОАК около 30 миллиардов рублей, которые пошли на реализацию программы по созданию среднемагистрального самолета МС-21. Теперь госкорпорация будет финансировать и другие проекты авиастроителей, которые, к слову, находятся под санкциями Запада.

Объединенная авиастроительная корпорация была создана в ноябре 2006 года. На сегодняшний день компания включает в себя около трех десятков предприятий, в том числе разработчиков продукции гражданского и военного авиастроения. Ключевыми гражданскими проектами ОАК являются конструирование и продвижение на рынке самолетов SSJ и МС-21.

Однако наибольший удельный вес в структуре производства занимает продукция военного назначения для нужд МО РФ и иностранных заказчиков.