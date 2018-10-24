Программа «Сближение»: для российской армии создадут «умные боеприпасы»

В научно-производственном концерне «Техмаш» планируют проведение научно-исследовательских работ по созданию 40-миллиметровых гранатометных выстрелов, получивших предварительное название «Сближение». Об этом «Звезде» рассказали в АО НПК «Техмаш».

«Планируем проведение НИР, получивших название "Сближение". Это проект по созданию 40-миллиметрового гранатометного выстрела повышенной эффективности, обеспечивающего предконтактный или управляемый дистанционный подрыв у цели за счет создания современных электронных взрывательных устройств», - сообщили на предприятии.

По словам военного эксперта Дмитрия Дрозденко, дистанционный подрыв в том числе позволяет увеличить площадь поражения осколками и в целом повысить эффективность оружия.

«На Западе пошли по пути создания новых боеприпасов и нового оружия, а в России нашли более экономичный способ, который позволяет модернизировать существующие боеприпасы», - сказал Дрозденко.

Ранее гендиректор НПО «Прибор» Юрий Набоков сообщал о создании подобных боеприпасов для гранатомета «Балкан», не уточняя названия научно-исследовательских работ.

Автоматический гранатометный комплекс «Балкан» калибра 40 миллиметров разработан совместно концернами «Техмаш» и «Калашников». Дальность стрельбы достигает 2,5 километра, что на 45 % больше, чем у имеющегося на вооружении АГС-17. Эффективность стрельбы уже существующими боеприпасами в полтора раза выше, чем у того же АГС-17.