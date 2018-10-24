Военные РФ показали египетским коллегам возможности самолета Ил-76МД

На аэродроме «Каир-Восточный» российские десантники ознакомили египетских коллег с возможностями самолетов военно-транспортной авиации России. Об этом сообщают в Минобороны РФ.

Также российские военнослужащие объяснили египетским коллегам, как осуществлять погрузку в самолет Ил-76МД более 40 видов техники, от самоходных орудий, гаубиц и специальных машин до тяжелой техники на гусеничном и колесном шасси, для перевозки и десантирования посадочным способом.

Совместные российско-египетские тактические учения «Защитники дружбы - 2018» проходят на территории Египта с 13 по 26 октября. В них задействованы несколько аэродромов и свыше 15 вертолетов и самолетов различного назначения, а также десять единиц боевой техники, десантируемых на парашютных системах, и более 400 военнослужащих обеих стран.