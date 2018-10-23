Для Минобороны создадут арктическую ремонтно-эвакуационную машину
Машину создут на базе двухзвенного тягача, она будет способна эвакуировать технику с поля боя в арктических условиях.
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В интересах Министерства обороны РФ будет создана ремонтно-эвакуационная машина. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.
В документе говорится, что на опытно-конструкторские работы будет затрачено 169,4 миллиона рублей, победителя конкурса выберут 26 ноября.
В данный момент для арктических работ Министерство обороны РФ использует в том числе двухзвенные тягачи ДТ-30.
В частности, ДТ-30 используется в качестве платформы для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СА».