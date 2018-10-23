Для Минобороны создадут арктическую ремонтно-эвакуационную машину

В интересах Министерства обороны РФ будет создана ремонтно-эвакуационная машина. Соответствующий заказ размещен на сайте госзакупок.

В документе говорится, что на опытно-конструкторские работы будет затрачено 169,4 миллиона рублей, победителя конкурса выберут 26 ноября.

В данный момент для арктических работ Министерство обороны РФ использует в том числе двухзвенные тягачи ДТ-30.

В частности, ДТ-30 используется в качестве платформы для зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СА».