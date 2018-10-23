Малый ракетный корабль «Буря» спустили на воду под Ленинградом

На судостроительном заводе «Пелла» спущен на воду малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800.

«Принятые темпы строительства позволят в 2019 году вывести корабль на заводские и ходовые испытания и в 2020 году передать его нам, военным морякам», - сказал на церемонии спуска на воду замначальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.