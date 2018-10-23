Малый ракетный корабль «Буря» спустили на воду под Ленинградом
Корабль «Буря» стал четвертым кораблем проекта 22800 «Каракурт».
Фото: Александр Гальперин, РИА Новости
На судостроительном заводе «Пелла» спущен на воду малый ракетный корабль «Буря» проекта 22800.
«Принятые темпы строительства позволят в 2019 году вывести корабль на заводские и ходовые испытания и в 2020 году передать его нам, военным морякам», - сказал на церемонии спуска на воду замначальника управления кораблестроения ВМФ РФ капитан 1-го ранга Михаил Краснопеев.
Малые ракетные корабли проекта 22800 (шифр «Каракурт») созданы для действий в открытом море.
Они станут дополнением малых ракетных кораблей проекта 21631 «Буян-М», предназначенных для мелководных морей и больших рек.