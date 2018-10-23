ПМ против ПЛ: заменит ли новый пистолет от «Калашникова» стрелковую «классику»

Очередное сообщение СМИ прогремело залпом: русскую стрелковую «классику», пистолет Макарова (ПМ), всерьез решили заменить. И вновь старый добрый «макар» вынужден отстреливаться от наседающих новинок. Сначала потягаться со стариком ПМ пробовал ярыгинский «Грач», но вышло не очень. После за дело взялся «Калашников» со своим ПЛ-14. И вот теперь к стрелковому барьеру подоспела разработка ЦНИИточмаша. Генеральный директор предприятия Альберт Баков недвусмысленно дал понять: новинка его инженеров замахнулась на святое - сместить ПМ с оружейных полок всех ведомств и структур, от охранников ФСИН до армейского спецназа. Пока главным претендентом на рокировку в кобурах реально претендует пистолет Лебедева ПЛ-14/15 концерна «Калашников».

Способен ли зубастый, в новомодном исполнении «Лебедев» перестрелять на вершине пистолетного олимпа отполированного тысячами пальцев «Макарова»?

Великий и ужасный «дед Макар»

Пистолет Макарова - это даже не эпоха, а целая эра в легком стрелковом вооружении России. Вообще автоматический пистолет в нашей стране очень живуч. «Тульский Токарева», ветеран Великой Отечественной, гремел и много после. Часто не по своей воле. Так, в 90-е ТТ стал излюбленным стволом всякого криминального сброда. За надежность и простоту. Пистолет Стечкина всегда был по одну сторону баррикад: в кобуре спецназа он часто оставался основным и последним аргументом против террора и беззакония. Но главной пистолетной «классикой» на страже родины был и остался ПМ, или просто «Макаров».

Новичка с простенькой гравировкой на затворе ПМ мир узнал в 1951 году. Правда, день рождения легенды задался не сразу. Быстро нашлись доброхоты, которые обрушились на конструкторов с обвинениями: ПМ якобы точная копия немецкого «Вальтера ПП», чертежи которого были найдены в 1945-м в немецком КБ городка Целла-Мелис. Даже патрон и тот от немецкого «ганса» - 9 на 18 миллиметров.

Впрочем, конструкторы в отказ идти не стали. Признались: да, германский «Вальтер» отчасти прототип, ведь на тот момент «немец» был в числе лучших. Но ПМ - это шаг вперед. В качестве серьезного довода - количество деталей в пистолете. В русском «Макарове» их 29 против 50 в «гансовском» дяде «Вальтере».

И все же скептики продолжали высмеивать новинку. «Он годится лишь на то, чтобы застрелиться», - язвили они, намекая на малую дальность эффективной стрельбы, которая по паспорту всего 50 метров.

Многочисленные конфликты и горячие точки, буквально накрывшие планету после Второй мировой, заставили критиканов «Макарова» втянуть свои злые языки обратно. Корея, Вьетнам, десятки мелких конфликтов в Африке и Южной Америке, Афганистан, Карабах, Приднестровье, обе Чечни, Абхазия… Фактически нет ни одного конфликта, где бы не засветился «макарыч». И проявлял он себя отлично. Там, где в немощи расписывались «Беретты», «Кольты» и «Глоки», «Макаров» работал и работал: в пыли, снегу, воде и грязи он бил безотказно. А ведь ПМ подмога и в мирной жизни: МВД Советов и России пока свою службу видят только с «Макаровым».

Мастер спорта по офицерскому многоборью полковник Александр Ямпольский в одном из интервью вспоминал: «ПМ - отличная боевая машина, в хороших руках он способен показывать высокую точность».

Правда, боец и спортсмен приписывает русскому стволу и некоторый мистицизм.

«"Макаров" не сразу ложится в руку, капризничает и любит только одного хозяина, - продолжает Ямпольский. - К нему нужно привыкать на многочисленных стрельбах. Однажды на соревнованиях мне пришлось стрелять из чужого пистолета, результат был просто плачевным - практически все пули ушли в "молоко". Но вскоре приноровился - и отстрелялся только на отлично».

Так что сделало ПМ, который и спустя 70 лет все еще в кобурах армии, спецназа, полицейского и рядового фсиновца, легендой? Ответ: феноменальная надежность. Паспортная гарантийка ресурса ствола в 4000 выстрелов - курам на смех. Какой пистолет сегодня ни возьми - наверняка там настрел уже десятикратно выше. Казалось бы, затасканный тысячами выстрелов спусковой механизм должен отказать. Но он продолжает работать так, что швейцарским часовщикам впору испытывать лютую зависть.

Однако недостаточная точность и сравнительно низкий старт пули при выстреле - действительно крупный недостаток старичка. Особенно заметно он проявился в 90-х. Тогда бандитам в бронежилетах пуля «макарыча» была словно дробина слону.

Решение быстро нашли в Туле: конструкторы предложили на случай запакованных в броню гангстеров а-ля рюс специальный бронебойный патрон 7Н25 ПБМ. Увеличенный пороховой заряд в паре с высокоуглеродистым сердечником если не сдул бандитов с русских улиц, то проредил их ряды серьезно. Теперь оперативника с ПМ вновь боятся и «возражать» не спешат.

Любопытный факт: слава безотказного и неприхотливого «Макарова» так сильно гремела в бывшем соцлагере, что его охотно производили по лицензии. Впрочем, полисмены капстран на латиницу Makarov частенько пускали слюну. Ирония судьбы: в уже объединенной Германии при упоминании патрона 9 на 18 вспоминают не «Вальтер ПП», а именно «Макаров», пусть и под именем Pistole M.

Пистолет Лебедева - «убийца «Макарова»?

Пистолет Лебедева ПЛ-14/15 в сравнении с «Макаровым» - младенец. Впервые перед широкой публикой он предстал на дебютном форуме «Армия-2015». Разработчик - знаменитый концерн-гигант «Калашников». «Папа» - Дмитрий Лебедев, ученик легендарного конструктора спортивного оружия Ефима Хайдурова. Он-то и привнес некоторую спортивную эргономику в пистолет: удобная рукоять, комфортная развесовка, легкость момента прицела. В этом мастеру-оружейнику помогал и чемпион России по практической стрельбе Андрей Кирисенко.

Спортивный «закос» под бдительным взором силовиков разного ранга и калибра не дал увести ствол в сторону. Истинная цель - создание боевого пистолета для армии, спецслужб и полиции - была достигнута.

Итак, с чем пришло лебедевское детище к стрелковому барьеру?

Пистолет Лебедева ЛП-14/15 в отличие «Калашникова» даже на вид - боец грозный. Резкие очертания затвора, стремительная форма выдают в нем агрессивного бойца. Новомодная планка пиккатини дает возможность «обвеситься» дополнительными примочками: тактическим фонарем и лазерным целеуказателем и дальномером. Всего этого, понятно, «макарыч» лишен, из «допа» - только глушитель ПБС. Прицел - открытый и нерегулируемый.

Эргономика и безопасность тоже на высоте. Рамка пистолета выполнена из алюминиевого сплава, возможно применение ударопрочного полимера или композита. Форма рукоятки оружия обеспечивает удобный и естественный хват пистолета, при этом максимальная толщина рукоятки равна всего 28 миллиметрам. Так что «садить с двух рук», как в голливудских боевиках, - вполне доступная опция.

При этом чтобы взвести затвор на новом пистолете Лебедева-Калашникова, не надо прилагать массу усилий. Затворная рама хорошо поддается при минимальной «напруге» и из любого положения! Для этого специальные насечки нанесены на затворную раму как спереди, так и сзади, ближе к стрелку. Предохранитель и кнопку сброса магазина конструкторы пистолета разместили на корпусе так, чтобы стрелок и одним большим пальцем мог ими манипулировать.

Автоматика ПЛ-14/15 - идущий за счет отдачи затвор, сцепленный со стволом. Отработанная гильза «отстреливается» через специальное окошко.

Ударно-спусковой механизм - скрытый в корпусе курок с инерционным ударником. «Отстрел» ведется в режиме самовзвода для каждого выстрела. При этом усилие спуска не больше четырех килограммов. Для удобства есть ручной предохранитель.

В сравнении с «Макаровым» лебедевский пистолет имеет одну маленькую, но очень полезную функцию - указатель наличия патрона в патроннике. Сомневаешься, заряжен ли - смотри на задний торец. Если выступает буковка, значит, 9 граммов свинца готовы к бою. Впрочем, можно обойтись и без этого - механизм предусматривает работу на ощупь.

Еще один неоспоримый плюс ПЛ перед старичком ПМ - количество патронов в магазине. В лебедевском пистолете двухрядный коробок в 15 «маслинок», а в «Макарове» - восемь.

С ресурсом ствола разработчик решил не мелочиться - 10 тысяч для бронебойного и 20 тысяч для обычного патрона. Показатель достойный, но на рекорд не тянет. Тут с «макарычем» паритет.

Пистолет заточен под патрон 9х19. Причем в ход можно пустить любой: от спортивного до супербронебойного варианта, крушащего бронежилет защиты класса 6А. А вот здесь «Макаров» безбожно отстает. Его пуля, даже усиленная порохом и новыми сплавами, близко не подберется к такому результату.

В итоге и слепому очевидно: пистолет Макарова уступает пистолету Лебедева. В некоторых позициях (бронебойность и точность) - очень сильно. Так что осторожно предположим: ПЛ-14/15 по «паспорту» вполне может стать хорошей заменой «Макарова». Тем более что у новенького пистолета великолепная наследственность - концерн имени великого Калашникова.

Дожить до ста и старше

Каким должен быть массовый боевой пистолет в армии? Мощным, точным, в меру скорострельным и удобным. Плюс патрон к нему должен быть распространенным. Не будем сбрасывать со счетов и фактор магазина: большая емкость в ближнем огнестрельном «клинче» лишней не будет никогда.

Но все это может скатиться на нет, если пистолет ненадежный. Песок, зной, вода, грязь - он везде должен работать. Особую актуальность для России имеет холод: расширение российской военной группировки в Арктике диктует особые условия «стрелковке».

Все это есть в новеньком и модном пистолете Лебедева ПЛ-14/15. Кстати, в армии и в МВД его очень ждут: больно характеристики многообещающие. Да и руководители концерна «Калашников» понимают: тянуть с пистолетом им не с руки. Еще в 2016-м они обещали лебедевский пистолет ПЛ-14/15 пустить «в серию». Однако до сих пор внятного количества «мини-Калашникова» ни в МВД, ни в ФСБ, ни в армии мы пока не наблюдаем.

Впрочем, конкурент ЦНИИТочмаш, замахнувшийся на очередного «убийцу «Макарова», возможно, поможет и «калашниковцам». На правах конкуренции даст тот самый толчок, чтобы конструкторы все-таки довели до ума неплохой образец пистолета.

Но хватит ли у обоих сил сместить с оружейных полок легендарный ПМ? А пока концерны «бодаются» в маркетинговой схватке, старый добрый пистолет «Макарова», готовый разменять уже восьмой десяток, продолжает исправно служить. Может быть, дождемся и столетнего юбилея старика «макарыча», все еще незаменимого?