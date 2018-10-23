Двухсредный автомат АДС принят на вооружение российской армии
Автомат создан для специальных подразделений и способен стрелять как на суше, так и под водой.
Фото: Антон Денисов, РИА Новости
Автомат двухсредный специальный, созданный для замены в специальных подразделениях ВМФ России автоматов АПС и АК74М принят на вооружение российской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ЦКИБ-СОО Николая Комарова.
«Наибольший интерес представляет автомат двухсредный АДС. Минобороны приняло его на вооружение. Есть первые заказы», - сказал Комаров.
Он также отметил, что интерес к оружию проявляют в том числе и зарубежные покупатели.
Оружие изготавливается в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия.