Двухсредный автомат АДС принят на вооружение российской армии

Автомат двухсредный специальный, созданный для замены в специальных подразделениях ВМФ России автоматов АПС и АК74М принят на вооружение российской армии, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя ЦКИБ-СОО Николая Комарова.

«Наибольший интерес представляет автомат двухсредный АДС. Минобороны приняло его на вооружение. Есть первые заказы», - сказал Комаров.

Он также отметил, что интерес к оружию проявляют в том числе и зарубежные покупатели.

Оружие изготавливается в Центральном конструкторском исследовательском бюро спортивно-охотничьего оружия.