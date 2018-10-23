Авиаполк в Карелии усилен новейшими истребителями Су-35С

Экипажи завершили прием и перегнали новые самолеты с территории завода-изготовителя на аэродром Бесовец в Карелии, сообщил начальник пресс-службы Западного военного округа полковник Игорь Мугинов.

«Таким образом, в настоящее время оснащенность авиаполка новейшими и модернизированными образцами летной техники составляет более 70%», - сказал Мугинов.

Су-35 - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель поколения 4++. По своим характеристикам машина вплотную приближена к самолетам пятого поколения. Является глубокой модернизацией самолета Су-27. Модернизация коснулась как бортового оборудования, так и планера, который был усилен.

Кроме того, машина получила значительно более мощную радиолокационную станцию, расширенный арсенал управляемых средств поражения, включающий дальнобойные ракеты, наводимые на цель РЛС.